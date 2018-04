Zaposleni v Palomi se bojijo odpuščanj, v upravi to zanikajo

Maribor, 17. aprila - Zaposleni v sladkogorski tovarni Paloma so leto in pol po prihodu novega lastnika - slovaškega sklada Eco Invest - znova v negotovosti. Predsednik sveta delavcev Bojan Kolarič je prejšnji teden vodstvu podjetja in lastnikom v pismu očital kršitve dogovora, zaposleni se bojijo morebitnih odpuščanj, a v upravi zagotavljajo, da o tem ne razmišljajo.