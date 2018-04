Nemiri v zaporu Južne Karoline zahtevali več mrtvih in ranjenih

Columbia, 16. aprila - V največjem državnem zaporu z najstrožjimi varnostnimi ukrepi v ameriški zvezni državi Južna Karolina so v nedeljo zvečer izbruhnili hudi nemiri, ki so ga oblasti uspele obvladati šele po osmih urah. Do ponedeljka zjutraj je nasilje zahtevalo sedem življenj, 17 ljudi pa je bilo ranjenih. V nemirih so bili poškodovani le zaporniki.