Začenja se tretji sejem sodobnega zdravstva Medical

Gornja Radgona, 17. aprila - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo ob 10. uri v Gornji Radgoni odprla tretji sejem sodobnega zdravstva Medical. Ta ob laični in strokovni javnosti prvič združuje tudi industrijo ter zdravstvene zavarovalnice in ministrstvo za zdravje, do četrtka pa se bo predstavljalo 160 razstavljavcev iz osmih držav.