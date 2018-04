Monaco bo navijačem vrnil denar

Monaco, 16. aprila - Vodstvo francoskega nogometnega kluba Monaca bo svojim navijačem, ki so v nedeljo spodbujali ekipo na gostovanju v Parizu, povrnilo stroške potovanja in nakupa vstopnice. Razlog je predstava Monaca, ki je dvoboj proti PSG, po katerem so si Parižani že zagotovili naslov prvaka, izgubili kar z 1:7.