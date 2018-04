Ljubljana, 16. aprila - Po podatkih Agencije RS za okolje južno in jugozahodno od Ljubljane na Notranjskem nastajajo nevihte, z možnostjo toče in nalivov. Naliv so izmerili na postaji Cerknica. Na agenciji do večera pričakujejo več takih dogodkov, tudi na vzhodu države. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.