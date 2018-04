Ljubljana, 16. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je prišlo do prometne nesreče na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom, kjer je promet oviran proti Ljubljani, vozila pa so na odstavnem pasu ter na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec, kjer je polovična zapora pri Paki pri Velenju pri kamnolomu.