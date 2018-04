Po neuspešnih pogajanjih med Premogovnikom Velenje in SDRES v torek stavka

Velenje, 16. aprila - Poslovodstvo Premogovnika Velenje in Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) sta danes nadaljevala pogajanja o efektivnem delovnem času in izplačilu letošnjega regresa, vendar so jih po treh urah, ker so bila neuspešna, prekinili. To pomeni, da bo v premogovniku v torek dveurna opozorilna stavka v vseh treh izmenah.