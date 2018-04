Počivalšek s kolegi iz Hrvaške, Srbije, BiH in Črne gore o Mercatorju

Bled, 17. aprila - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle, se bo danes na Bledu s predstavniki sorodnih ministrstev in vlad iz Hrvaške, Srbije, BiH in Črne gore sestal na temo Mercator. Udeleženci bodo izmenjali aktualne informacije in govorili o nadaljnjih korakih v zvezi z reševanjem družb in koncerna Agrokor.