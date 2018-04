V BiH žalni slovesnosti ob 25. obletnici pokolov v Ahmićih in Trusini

Sarajevo/Zagreb, 16. aprila - V vaseh Ahmići in Trusina v BiH sta danes potekali ločeni žalni slovesnosti za žrtve pokolov, ki so jih 16. aprila 1993 izvedli pripadniki Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) in armade BiH. V Ahmićih so vojaki HVO ubili 116 Bošnjakov, v Trusini pa so pripadniki armade BiH pobili 22 hrvaških civilistov in vojakov.