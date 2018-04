V Nemčiji načrtujejo nacionalno štetje žuželk

Berlin, 16. aprila - Glavna nemška naravovarstvena organizacija NABU je danes zaprosila prostovoljce za pomoč pri nacionalnem štetju žuželk, ker naj bi se njihovo število močno zmanjševalo. Kot so sporočili iz berlinske organizacije, bo štetje potekalo junija in avgusta in nato znova v prihajajočih letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.