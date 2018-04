Na I. gimnaziji Celje o ustvarjalnosti v tehničnih poklicih

Celje, 17. aprila - Na I. gimnaziji Celje bo danes potekal dogodek Ne teslo, Tesla bom!, s katerim želijo mlade navdušiti za ustvarjalnost v tehničnih poklicih, ki bo vodila k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti. Dogodek je sicer namenjen promociji tehničnih in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki tretjega letnika, so sporočili z gimnazije.