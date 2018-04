Japonska in Kitajska obudili gospodarski dialog

Tokio, 16. aprila - Japonska in Kitajska sta danes po osmih letih obudili gospodarski dialog na vrhu, ki se ga je v japonskem Tokiu udeležil tudi kitajski zunanji minister Wang Yi. Pogovori potekajo v luči diplomatskega spora med državama glede jedrskega razoroževanja Severne Koreje in trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.