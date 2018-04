Ljubljanska borza malenkost v rdečem

Ljubljana, 16. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes gibljejo neenotno, indeks SBI TOP se je do 11.15 znižal za 0,08 odstotka. Najbolj se cenijo delnice Intereurope in Zavarovalnice Triglav, dražijo se delnice Gorenja in Telekoma. Najprometnejše, delnice Krke in Petrola, ostajajo pri izhodišču.