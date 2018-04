V Radencih 38. maraton treh src z ločenima startoma na 5 in 10 km

Ljubljana, 16. aprila - Maraton v Radencih bodo 19. maja pripravili že 38. po vrsti, tek na 42 km pa bo štel tudi za državno prvenstvo. Maratonci in polmaratonci bodo začeli ob deveti uri, ob 9.10 se bodo proti cilju podali tekačice in tekači na deset kilometrov, pet minut pozneje še na pet kilometrov, ob 16. uri bo še tek otrok. Starta na 5 in 10 km bosta prvič ločena.