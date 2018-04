Ptuj znova v znamenju umetnosti in sauvignona

Ptuj, 21. aprila - Ptujski dominikanski samostan bo danes že četrtič doslej gostil Salon Sauvignon - Art & Wine festival vina, kulinarike in umetnosti. Dogodek združuje vinarje, gostince, ljubitelje vina in gurmane ter glasbo, poezijo in likovno umetnost. Kot je povedal vodja festivala Slavko P. Dobnik, na dogodku pričakujejo vsaj 46 vinarjev iz Slovenije in tujine.