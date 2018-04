Kitajske borze navzdol, drugod po Aziji več optimizma

New York/Tokio, 16. aprila - Tečaji vrednostnih papirjev na kitajskih borzah so se danes občutno znižali, več optimizma pa je bilo zaznati na borzah drugod po Aziji. Raketiranje ciljev v Siriji, ki so ga konec tedna izvedle ZDA, Francija in Velika Britanija, ni pustilo hujših posledic, zato so vlagatelji pokazali nekaj več poguma. Številni so pričakovali hujše spopade.