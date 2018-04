Vardar četrtič najboljši v regionalni ligi Seha

Skopje, 15. aprila - Rokometaši makedonskega Vardarja so letošnji zmagovalci regionalne lige Seha, potem ko so na današnji finalni tekmi zaključnega turnirja v Skopju premagali tekmece iz hrvaškega Zagreba s 26:24 (14:13). Igralci Celja Pivovarne Laško so po zmagi nad beloruskim Brestom s 31:28 (15:14) osvojili tretje mesto.