Finance: Kako ustaviti Asada? (16. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Vojna v Siriji je kompleksna. Jo lahko razrešijo Varnostni svet in Združeni narodi? Lahko odstranijo Asada? Kako vse to sploh narediti in hkrati ne povzročiti konfliktov med velesilami? Vse to, kar je mednarodna skupnost počela doslej, ni zaleglo. Če bi, potem v Siriji pred dnevi ne bi nikogar ubili s kemičnim orožjem, v Financah piše Jurij Šimac.