Požar v Sydneyju uničil več kot 1000 hektarov površin

Sydney, 15. aprila - Jugozahodno od avstralskega mesta Sydney je v soboto izbruhnil požar, ki je uničil več kot 1000 hektarjev površin, so sporočile lokalne oblasti. S požarom se še vedno bori več kot 500 gasilcev in približno 100 gasilnih vozil in letal. Policisti medtem sumijo, da je bil ogenj podtaknjen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.