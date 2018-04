V dežnih kapljah bo spet precej puščavskega prahu

Ljubljana, 15. aprila - Slovenijo so od zahoda in juga zajele padavine, ki bodo po napovedih vremenoslovcev ponoči pogostejše, lahko tudi zagrmi. Deževno vreme je napovedano do vključno torka, vse do takrat pa bo v dežnih kapljah spet precej puščavskega prahu, je Agencija RS za okolje objavila prek Twitterja.