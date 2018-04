Pablo Andujar do tretjega zmagoslavja v Marakešu

Marakeš, 15. aprila - Španski teniški igralec Pablo Andujar je po letih 2011 in 2012 tretjič osvojil turnir v maroškem Marakešu. Dvaintridesetletni igralec s Pirenejskega polotoka je v današnjem finalu po uri in 22 minutah ugnal drugopostavljenega Britanca Kyla Edmunda s 6:2 in 6:2 ter za končno zmago prejel ček v vrednosti 85.000 dolarjev.