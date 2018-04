Skopje, 15. aprila - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zaključnem turnirju regionalne lige Seha v Skopju osvojili končno tretje mesto, potem ko so v današnjem malem finalu premagali beloruski Meškov iz Bresta z 31:28 (15:14). Finalna tekma med makedonskim Vardarjem iz Skopja in hrvaškim Zagrebom se bo drevi pričela ob 20.15.