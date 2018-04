Vzrok tragične prometne nesreče na Tolminskem nepravilen prevoz osebe

Tolmin, 15. aprila - Policisti so ugotovili, da je bil vzrok prometne nesreče, ki se je v soboto popoldne zgodila na lokalni cesti na območju naselja Logaršče na Tolminskem in za posledicami katere je kasneje v kliničnem centru umrl 77-letni moški, nepravilen prevoz osebe na tovornem prostoru traktorske prikolice, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.