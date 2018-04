Slovenskim taekwondojistom sloga ITF 12 evropskih kolajn

Maribor, 15. aprila - Maribor je od četrtka pa do danes gostil evropsko prvenstvo v taekwondoju sloga ITF. Da so Mariborčani dobri organizatorji kaže dejstvo, da so v šestih letih dvakrat gostili najboljše taekwondojiste stare celine, poleg tega je bil dogodek uspešen tudi s tekmovalnega vidika, saj je Slovenija osvojila kar 12 posamičnih kolajn.