Pastrnak s šestimi točkami Bruins povedel do vodstva 2:0

New York, 15. aprila - David Pastrnak je Boston Bruins s šestimi točkami tako rekoč lastnoročno popeljal do zmage s 7:3 proti Toronto Maple Leafs in vodstvu 2:0 v seriji prvega kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Zmage za vodstvo z 2:0 v seriji so davi dosegli tudi Nashville Predators, Tampa Bay Lightning in San Jose Sharks.