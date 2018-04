Ironman v slovenski Istri v javnosti dobro sprejet, manjkajo le še podrobnosti

Ljubljana, 18. aprila - Obalna mesta na čelu s Koprom bodo 23. septembra prvič v zgodovini Slovenije gostila triatlonsko tekmo v polovičnem ironmanu. Zanimanje za dogodek je veliko, startni seznam se po besedah prirediteljev lepo polni. Za navijače in spremljevalce "jeklenih mož" bo odlično poskrbljeno, kmalu bosta traso preizkusila tudi David Pleše in Kristijan Koren.

"Priprave na prvi I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istria potekajo izvrstno in po pričakovanjih. Seveda je še kar nekaj dela pred nami, vendar me veseli, da vse poteka v skladu z zastavljeno časovnico. Kar se tiče same organizacije, je načeloma vse dorečeno, usklajujemo le še podrobnosti; prav tako so v polnem teku dogovori s sponzorji in podizvajalci, ki jih seveda na tako obsežnem dogodku ne bo malo," pravi direktor tekme Milan Eržen.

Pri tem ga veseli, da je javnost pozitivno sprejela prihod tega svetovno znanega licenčnega tekmovanja v Slovenijo. "Kot sem že večkrat poudaril, je to veliko več kot le športno tekmovanje, pač pa tudi promocija zdravega življenjskega stila in predvsem izvrstna priložnost za turistično in gospodarsko promocijo Slovenije".

Polovični ironman je sicer tekma, sestavljena iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka. Slovenski prireditelji so dobili triletno licenco, v prvi izvedbi bodo nastopali le rekreativci oziroma tako imenovani tekmovalci v starostnih skupinah. Za tekmo je na voljo 2000 mest, skupaj s spremljevalci pa naj bi slovenska obala med tridnevnim dogodkom prišla do 20.000 nočitev.

Start in cilj največjega triatlonskega dogodka v zgodovini Slovenije bosta v Kopru. Plavalni del bo potekal v Kopru, kolesarski del bo šel čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, v Koper, Šmarje, Izolo in Koper. Tek bo potekal po Kopru, ob obalni cesti do Izole, po starem delu mesta in nazaj v Koper do cilja.

Startni seznam se polni po pričakovanjih prirediteljev. Trenutno sta razprodani prvi dve od štirih cenovnih razredov. Največ prijavljenih zaenkrat prihaja iz Slovenije, sledijo Avstrija, Italija in Nemčija.

K še večjemu zanimanju za dogodek je pripomogel tudi nedavni dogodek v predsedniški palači, kjer je predsednik Slovenije Borut Pahor oznanil častno pokroviteljstvo dogodku. Pahor, ki v zadnjih letih predvsem teče, a je med svoje športne dosežke vpisal tudi nastop na triatlonski tekmi, se ironmana v slovenski Istri letos ne bo udeležil, ker ima na dan tekmovanja neodložljive obveznosti v tujini. Je pa na samem dogodku ob vročitvi listine o pokroviteljstvu omenil organizatorjem - ti so mu podelili simbolično startno številko 0001 -, da se dogodka vsekakor namerava udeležiti prihodnje leto.

Plavalna, kolesarska in tekaška trasa ostajajo povsem enake, kot so bile predstavljene že decembra. Podrobneje so opisane na spletni strani tekme, kjer so dodani tudi višinski profili kolesarske proge, za katero je, po pričakovanjih, največ zanimanja. Tudi zaradi tega jo bo v prihodnjih tednih odpeljal izkušeni slovenski cestni kolesar Kristijan Koren, tekaško bo pretekel najboljši slovenski ironman David Pleše, ambasador slovenskega ironmana. Oba bosta preizkusila progo in podala nasvete septembrskim izzivalcem.

Prireditelji za dogodek, ki velja za najbolj množično obliko triatlonskih tekem in je po svetu vse bolj priljubljen, načrtujejo več spremljevalnih dogodkov, med katerimi lahko že zdaj potrdijo poslovno konferenco, na katero bodo povabili več kot 100 relevantnih podjetij iz regije in širše (tudi zalivske države), ter simbolično otroško tekmovanje ironkids, zastavljeno kot sobotno dnevno dogajanje z animacijami in delavnicami za vso družino.

Za navijače in spremljevalce bo poskrbljeno, saj to zahtevajo tudi stroga merila vodstva tekmovanja ironman. Največ dogajanja bo v središču Kopra, kjer bosta tudi start in cilj. Tam bo poleg velikih ekranov, ozvočenja in vsega ostalega, kar zahteva takšen dogodek, tudi predstavitveni prostor za razstavljalce.

Posebno pozornost prireditelji namenjajo tudi hotelskim ponudbam za tekmovalce in njihove spremljevalce. Dvajset tisoč nočitev je za slovensko obalo precejšen zalogaj, še dodatno pozornost morajo nameniti specifičnim storitvam za tekmovalce, to so prostoru za shranjevanje koles, transfer iz hotelov do lokacije tekmovanja in nazaj, osebje, ki bo tekmovalcem ves čas na voljo ... Organizatorji za vse omenjeno sami ne morejo poskrbeti, zato jim je na pomoč priskočila turistična agencija Kompas.