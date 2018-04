Nejc Žnidarčič že 16. zapored državni prvak v sprintu na divjih vodah

Ljubljana, 15. aprila - V soboto so se kajakaši in kanuisti na divjih vodah na reki Kolpi pomerili na slalomski preizkušnji in sprintu na divjih vodah. Sledenje je bilo za tekmovalce zelo pomembno, saj je štelo za državno prvenstvo in sestavo slovenske reprezentance ter evropski pokal. Šestnajstič je državni prvak postal Nejc Žnidarčič.