V Polzeli po požaru stanovanjska hiša začasno neprimerna za bivanje

Polzela, 15. aprila - Ogenj, ki je v soboto okoli 17.30 zajel ostrešje stanovanjske hiše na Savinjskem nabrežju v Polzeli, je uničil ostrešje in mansardo. Hiša začasno ni primerna za bivanje, stanovalci bodo začasno prebivali pri sosedih, navaja poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Gasilci in občani bodo danes nadaljevali sanacijo požarišča.