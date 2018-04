Maribor za točko boljši od Grosupljega

Ljubljana, 14. aprila - Tako Grosuplje kot Maribor sta imela pred tekmo 10. kroga ženskega košarkarskega prvenstva 32 točk. Na srečanju v Grosupljem so se Mariborčanke veselile desetega uspeha v sezoni in so na lestvici državnega prvenstva prehitele Dolenjke. Grosupeljčanke so 15. v tej sezoni zabeležile točko.