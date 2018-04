Beloruski-belgijski finale v Luganu

Lugano, 14. aprila - Belorusinja Arina Sabalenka in Belgijka Elise Mertens sta se prebili v veliki finale teniškega turnirja WTA v švicarskem Luganu. Belorusinja, ki je v drugem krogu izločila Slovenko Polono Hercog, je v današnjem polfinalu premagala Švicarko Stefanie Voegele s 6:4 in 6:2, drugopostavljena Belgijka pa Belorusinjo Vero Lapko s 6:1, 4:6 in 6:4.