V Budimpešti več deset tisoč ljudi protestiralo proti Orbanu

Budimpešta, 14. aprila - V Budimpešti se je danes zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti razgradnji pravne države in demokracije ter proti vladi premierja Viktorja Orbana. Pod sloganom "Mi smo večina" so udeleženci zahtevali ponovno štetje glasov na parlamentarnih volitvah 8. aprila, spremembe volilne zakonodaje in zagotovitev svobode medijev.