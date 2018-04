Jeseničani v Ljubljani potrdili letošnji naslov

Ljubljana, 14. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v četrti finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali SŽ Olimpijo s 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). S skupnim izidom 3:1 v zmagah so si zagotovili naslov prvaka za sezono 2017/18, skupno je to 12. lovorika za jeseniški hokej v samostojni državi.