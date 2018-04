GEN-I Volley in Ljubljana v drugo ligo

Ljubljana, 14. aprila - V odbojkarskem državnem prvenstvu so se že končale tekme, ki so določile potnika v drugo ligo. Pri moških se tja vračajo odbojkarji GEN-I Volleyja, ki so v elitni konkurenci zdržali le sezono, pri ženskah se ligo nižje seli Ljubljana, ki je prejšnji teden prav v zadnjem krogu zelene skupine zabeležila prvo zmago.