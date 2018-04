V Šibeniku spopad med privrženci Šibenke in Zadra

Šibenik, 14. aprila - Pred današnjim dalmatinskim košarkarskim dvobojem med Šibenko in Zadrom v Šibeniku je prišlo do spopada privržencev obeh moštev. Po njem je policija priprla 13 oseb z območja Zadra, štiri osebe pa so morale poiskati zdravniško pomoč, poroča hrvaška tiskovna agencija (Hina).