Zveza Nato in več držav izražajo podporo napadom na Sirijo

Ottawa/Ankara/Bruselj, 14. aprila - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je izrazil podporo napadom na Sirijo, ki so jih v odgovor na domnevni kemični napad danes izvedle ZDA, Francija in Velika Britanija. Podporo sta izrazili tudi Kanada in Japonska, Turčija pa je ob tem sporočila, da se ji napadi zdijo "ustrezen odgovor" na napad s kemičnim orožjem.