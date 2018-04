ZDA in zaveznici v odgovor na kemični napad v Dumi napadle Sirijo

pripravil Blaž Mohorčič

Damask/Washington/Pariz/Moskva/London, 14. aprila - ZDA, Velika Britanija in Francija so ponoči izvedle napad na cilje v Siriji, povezane s proizvodnjo kemičnega orožja, ki ga je naznanil ameriški predsednik Donald Trump. Sirski režim ter njegova zaveznika Rusija in Iran so izrazili nasprotovanje vojaškemu posredovanju, Nato in zahodne zaveznice pa so ga podprle.