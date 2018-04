Mayeva: Napad v Siriji je bil omejen in usmerjen

London, 14. aprila - V napadu na cilje v Siriji so sodelovala tudi britanska vojaška letala, ki so streljala na sirsko vojaško bazo, v kateri naj bi imeli shranjene sestavine za kemično orožje. Britanska premierka Theresa May je ob tem dejala, da je šlo za omejen in usmerjen napad, katerega namen ni bil zamenjati sirskega režima.