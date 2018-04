Cerar po napadu v Siriji izrazil podporo dejavnostim proti kemičnemu orožju

Ljubljana, 14. aprila - Premier Miro Cerar današnji napad na Sirijo razume kot poskus uničenja preostalih zmogljivosti sirskih oboroženih sil, ki so namenjene morebitni proizvodnji in uporabi kemičnega orožja. Cerar in zunanji minister Karl Erjavec sta izrazila podporo aktivnostim, ki bi sirskim oblastem preprečile nadaljnjo uporabo tovrstnega orožja.