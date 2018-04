Rokometaši Barcelone prekinili niz 146 tekem brez poraza

Barcelona, 14. aprila - Rokometaši Barcelone so po 146 tekmah v španski ligi doživeli prvi poraz. V katalonskem derbiju je Barcelona v domači dvorani Palau Blaugrana izgubila proti Gronollersu z 28:29 (13:17). "Tako se je končala serija, ki je še nikoli nismo videli in je verjetno nikoli več ne bomo," so zapisali na spletni strani kluba.