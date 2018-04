Moskva: Sirski protiletalski sistem prestregel večino raket

Moskva, 14. aprila - Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da v času napada zahodnih zaveznic na cilje v Siriji niso uporabili svojih sistemov protiletalske obrambe v tej državi. Se je pa sprožil sirski sistem protiletalske obrambe in prestregel 71 od 103 raket, ki so se približevale tarčam, so zatrdili na ruskem obrambnem ministrstvu. Smrtih žrtev napad ni terjal.