Las Vegas po maratonu še drugič boljši od Los Angelesa

Las Vegas, 14. aprila - Hokejisti Las Vegas Knights so dobili tudi drugi dvoboj prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL z Los Angeles Kings in Anžetom Kopitarjem. Davi so v Las Vegasu po dveh podaljških slavili z 2:1. Junak tekme je bil Erik Haula, ki je v 16. minuti drugega podaljška zadel za 2:1.