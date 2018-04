Umrl režiser Leta nad kukavičjim gnezdom Miloš Forman

Praga, 14. aprila - Umrl je češki režiser Miloš Forman, znan po filmih Let nad kukavičjim gnezdom in Amadeus. Star je bil 86 let, poročajo tuje tiskovne agencije. Forman, ki je živel v ZDA, je preminil v petek po kratki bolezni, je za češko tiskovno agencijo ČTK povedala njegova soproga Martina.