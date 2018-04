New York, 14. aprila - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes, potem ko so ZDA z zveznicama Francijo in Veliko Britanijo napadle cilje v Siriji, vse države pozval, naj bodo zadržane in se izogibajo vsem dejanjem, ki bi lahko vodila v poslabšanje razmer, poročajo tuje tiskovne agencije.