Sirski konflikt pred novim nevarnim zapletom

Damask, 14. aprila - Krvava vojna v Siriji, ki je zahtevala prek 350.000 smrtnih žrtev ter pognala v beg več milijonov ljudi, traja že več kot sedem let. Konflikt se je dodatno zapletel po domnevnem napadu s kemičnim orožje v Dumi, po katerem so ZDA zagrozile s kaznovanjem sirskega predsednika Bašarja al Asada in davi grožnjo uresničile. Sledi kronologija sirske vojne.