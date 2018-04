Delo: Posluh za nadarjene (14. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Nekateri otroci svojo nadarjenost pokažejo zgodaj, drugi jo skrivajo v sebi in se razcveti šele pozneje. Znano je, da najbolj genialni ljudje v zgodovini niso bili pridni in vestni učenci. Morda zato, ker je omejevala njihovo svobodo ter so bile njihove ideje preveč divje in posebne za ustaljen šolski red, v Delu piše Irena Štaudohar.