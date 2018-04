Pred 250 leti prvi znanstveni opis človeške ribice

Divača, 14. aprila - Letos mineva 250 let od prvega znanstvenega opisa človeške ribice, objavljenega marca 1768. Ob tej priložnosti se bodo danes v parku Škocjanske jame zbrali znanstveniki iz Slovenije in tujine na mednarodnem posvetu SOS Proteus: Varstvo človeške ribice in njenega habitata. Pokroviteljstvo nad dogodkom je prevzel predsednik republike Borut Pahor.