Mladi fiziki na državnem tekmovanju za zlata Stefanova priznanja

Ljubljana/Maribor/Nova Gorica, 14. aprila - Na ljubljanski pedagoški fakulteti bo danes potekalo 38. državno tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za zlata Stefanova priznanja. Sočasno se bo tekmovanje pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije odvijalo tudi na mariborski fakulteti za naravoslovje in matematiko in novogoriški osnovni šoli Frana Erjavca.