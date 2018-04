Brezposelnost se zmanjšuje, prekarnost ostaja

piše Matej Luzar

Ljubljana, 23. aprila - Prekarnost je pojem, ki že nekaj let pomembno zaznamuje razprave o trgu dela. Stališča o njej niso enotna, pogosto se zaplete že pri njeni definiciji. Precej bolj podobne pa so si pogosto žalostne zgodbe o večinoma mlajših posameznikih, ki jim delo ne prinaša socialne varnosti in dostojanstva.