Širitveni sveženj: Vprašanje pogajanj z Makedonijo in Albanijo še odprto

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 14. aprila - Evropska komisija bo v torek po letu in pol znova objavila širitvena poročila o šesterici na Zahodnem Balkanu in Turčiji. Osrednje vprašanje, ali bo priporočila začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo, je še odprto. Turčijo naj bi opozorila na spoštovanje temeljnih pravic, a k ustavitvi pogajanj naj ne bi pozvala.