Ljubljanska borza z rastjo

Ljubljana, 13. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,61 odstotka. Najbolj so se podražile delnice KD Group, in sicer za 15,70 odstotka. Skupni promet je dosegel 1,07 milijona evrov, najprometnejše so bile z okoli 340.000 evrov prometa delnice Cinkarne Celje.